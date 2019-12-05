Трамп квапить демократів з імпічментом

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі доручила приступити до імпічменту президента США.

Президент США Дональд Трамп закликав демократів палати представників швидше оголосити йому імпічмент.



«Якщо ви збираєтеся оголосити мені імпічмент, зробіть це зараз, швидко, щоб ми змогли провести справедливий судовий розгляд в Сенаті і наша країна могла повернутися до справи», — написав Трамп в Twitter в четвер, 5 грудня.



У Білому домі також заявили, що відкидають звинувачення демократів на адресу Трампа і чекають «справедливого суду» в Сенаті.

Як повідомляє CNN, спікер Палати представників Ненсі Пелосі доручила підготувати офіційне звинувачення на адресу Трампа. Вона доручила голові судової палати Джеррі Надлера приступити до імпічменту.

«В Америці ніхто не стоїть вище закону. Президент зловживав своєю владою заради власної особистої політичної вигоди на шкоду нашої національної безпеки. Сьогодні я прошу нашого голови приступити до імпічменту», — сказала Пелосі.

Якщо палата представників оголосить імпічмент президенту, сенат повинен провести судовий процес над главою держави. Щоб усунути Трампа від посади, потрібно, щоб дві третини сенаторів визнали його винним у злочині. Республіканці контролюють більшість у сенаті, і ніхто з них поки не висловився на підтримку імпічменту.