Ювеліра Кисельова вбили екс-поліцейський, співробітники СБУ і їх поплічник, — прокуратура

Прокуратура завершила розслідування резонансного вбивства ювеліра Сергія Кисельова в березні цього року. Слідство прийшло до висновку, що його хотіли пограбувати. Троє спільників вже близько 2 років до цього займалися збройним розбоєм.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури р. Києва.

«5 березня 2019 зазначені особи підстерегли потерпілого біля житлового будинку на вулиці Флоренції в Дніпровському районі столиці. Один із зловмисників сів в автомобіль підприємця і під загрозою пістолета вимагав віддати коштовності. Коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили. З місця скоєння злочину підозрювані втекли, не отримавши вигоду», — сказано в повідомленні.

У прокуратурі додали, що після цього зловмисники вирішили вчинити злочин проти родичів ювеліра, але в квітні їх затримали.

«Один із затриманих виявився колишнім працівником національної поліції, ще один — чинним співробітником СБУ», — додали в прес-службі.

Вдома у затриманих вилучили пістолет, глушник, набої, гранати, балаклави, рації та інші речові докази. Слідчі з’ясували, що в 2017-2018 роках вони здійснили серію розбійних нападів із застосуванням вогнепальної зброї.

Зараз підозрювані перебувають під вартою. Як тільки вони їх захисники закінчать знайомитися з матеріалами слідства, справу буде передано в суд.