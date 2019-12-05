Міністр економіки поскаржився на зарплату

Чиновник навіть не знає, чи йдеться про зарплату з преміями або без, але живе він на попередні заощадження.

Зарплата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова становить 18 тис. грн, про що зізнався сам чиновник в інтерв’ю 24 каналу, повідомляється в четвер, 5 грудня.



За словами міністра, він навіть не знає, чи йдеться про зарплату з преміями або без, а живе на попередні заощадження.



«Ні на що не вистачає. Того, що мені приходить на рахунок, мені вистачає на Über… Зарплати — це болюче питання, але я намагаюся, щоб у моїх заступників була гідна зарплата», — зазначив міністр.