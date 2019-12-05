МЗС викликав посла Казахстану після заяви Токаєва про Крим

5 грудня в МЗС України був запрошений посол Казахстану в Україні Самат Ордабаев після висловлювання президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про заперечення анексії РФ Криму. Про це повідомляє прес-центр українського зовнішньополітичного відомства.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив двосторонніх відносин та взаємодії в міжнародних організаціях.

Українська сторона висловила стурбованість у зв’язку з тим, як сприймається позиція Казахстану щодо спроби Росії незаконно анексувати Крим, зазначили в МЗС.

Також сторони підтвердили свою тверду прихильність до принципів взаємної поваги» незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, зафіксованим в Договорі про дружбу і співпрацю між країнами від 20 січня 1994 року.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не називає те, що сталося з Кримом, анексією.