У Великобританії загинув черговий російський бізнесмен

У графстві Сюррей, що на півдні Великобританії, автомобіль насмерть збив російського бізнесмена Дмитра Обрецкого. Про це повідомляє The Sun.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

“Російський магнат, який проживав в Британії, загинув після того, як його під час прогулянки з собакою збив автомобіль”, — сказано в повідомленні.

Факт ДТП зафіксовано 25 листопада, а смерть росіянина сталася в лікарні через 5 днів. Однак про смерть повідомили лише зараз. У місцевій поліції не називають ім’я загиблого, але, за даними російських ЗМІ, мова саме про Обретецком.

Як каже друг загиблого Павло Боровков, версію невипадкової смерті виключати не можна.

Також видання підкреслює, що в Британії за останні роки кілька росіян загинули при загадкових обставинах.

Нагадаємо, раніше у Великобританії був убитий радіоактивною речовиною Полоній 210 колишній працівник ФСБ Олександр Литвиненко. Це відбулося в 2006 році. Потім, у 2012 році під час пробіжки помер бізнесмен Олександр Перепеличний, один з ключових свідків у справі Сергія Магнітського. 2013-му при загадкових обставинах помер олігарх Борис Березовський.