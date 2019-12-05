Герус отримав гроші за відкриття імпорту електроенергії з Росії – екс-«слуга народу»

Глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус отримує гроші за лобіювання поправки, яка дозволила імпорт електроенергії з Росії, тому його не заборонили в законопроекті №2233. Про це заявила народний депутат України, член Комітету з енергетики та ЖКП Ганна Скороход.

«Розглядається законопроект у другому читанні №2233, яким забороняється імпорт, є поправка про заборону імпорту за двосторонніми договорами з Російської Федерації, і також на внутрисуточном ринку. Але при цьому не забороняється продаж електроенергії з Російської Федерації на ринку «на добу вперед», що для мене як мінімум є питанням, чому так. Напевно, пан Герус таки намагається відпрацювати ті гроші, які отримав за внесення цієї поправки ще 2 місяці тому. Іншого пояснення я просто знайти не можу», — заявила Скороход.

Пізніше під час ефіру на телеканалі «Прямий» нардеп Ганна Скороход підтвердила свою точку зору щодо корупційної складової в діях Геруса при затвердженні поправок до законів, що дозволяє імпорт електроенергії з Росії.

«Напевно, пан Герус таки намагається відпрацювати ті гроші, які отримав за внесення цієї поправки ще 2 місяці тому. Іншого пояснення я просто знайти не можу. Іншого пояснення, чому не хочуть повністю заборонити імпорт електроенергії з Російської Федерації, я не бачу», — заявила Скороход під час ефіру на телеканалі «Прямий».

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла законопроект «Про внесення змін у закон «Про ринок електроенергії» (№2233), яким, зокрема, забороняється продаж та/або постачання електроенергії, яка імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку, але залишається така можливість при постачанні на ринок «на добу вперед». Цей сегмент ринку є ціноутворюючим, отже, Росія буде і далі демпінгувати на українському ринку електроенергії.

18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку — дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Але з 1 жовтня почалися поставки електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт з РФ зріс майже в два рази, в листопаді він збільшився у три рази — до 12 млн кВт-год/добу. Обсяг російської електроенергії, що постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвела до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Збереження нинішніх обсягів імпорту електроенергії з РФ загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств і більшості атомних блоків, попередили в Федерації роботодавців ПЕК. Про це 22 листопада з посиланням на лист федерації президенту, прем’єру, секретаря РНБО і глави НКРЭКУ, писало видання Depo.

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