У Зеленського готові до зміни Конституції після «нормандської зустрічі»

Команда президента Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками зустрічі в «нормандському форматі», але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі за ОРДЛО. Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, повідомляє «Європейська правда».

За словами Єрмака, ця вимога буде виконана, оскільки передбачено «мінськими домовленостями«.

«Україна готова виконати положення «мінських домовленостей», яке передбачає проведення конституційної реформи в частині децентралізації», — заявив він, зазначивши, що «ні про яку федералізації мова не йде».

Помічник президента пояснив, що зміни Конституції, про які йде мова, будуть стосуватися передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення щодо «ЛДНР».

«Окремі райони Донецької і Луганської області можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не буде означати, що це буде федералізація або якась автономія», — додав Єрмак.

Також він висловив впевненість, що це не буде нести загрозу цілісності України.