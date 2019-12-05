Радник Зеленського заявив, що Київ готовий відгородитися від ОРДЛО стіною

Якщо Росія не погодиться мирно вирішити питання з деокупацією Донбасу, команда президента Володимира Зеленського готова «побудувати стіну і жити далі». Про це заявив помічник глави держави Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, організованою Chatham House та «Української призмою», повідомляє «Голос Америки».

За словами Єрмака, на зустрічі «нормандської четвірки» українська сторона підніме питання припинення вогню і обміну полоненими.

«Якщо Росія не буде проявляти зусилля для переходу до мирного рішення, наш «план Б» — побудувати стіну і жити далі. Ми використовуємо ізраїльський досвід», — сказав він.

Єрмак зазначив, що Україна буде «жити в сценарії замороженого конфлікту».