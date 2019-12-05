Медведєв розповів, як Зеленський хоче відновити відносини з РФ і що йому заважає

Президент України Володимир Зеленський хоче відновлення відносин з Росією і миру у своїй країні. Про це заявив прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає ТАСС.

«Очевидно, нинішній президент хоче домовитися щодо ключових питань розвитку країни, і з Росією в тому числі, щоб світ був, щоб відновилися на більш високому рівні торгово-економічні відносини. Питання в тому, чи вийде у нього», — сказав він.

Однак, головне, на думку глави уряду країни-агресора, вистачить українського лідера «сили духу, мужності протистояти цілої низки деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися в політичному істеблішменті, в окремих шарах і колах, а іншими словами, протистояти такому «оголтелому націоналізму» і бажанням все перевернути з ніг на голову у взаєминах з Росією».