Льодовики в Новій Зеландії почервоніли (фото)

Ці фото доводять, як тісно взаємопов’язані екосистеми планети і що екологія наразі переживає свої ненайкращі часи.

Унікальні знімки зробила тревел-журналіст і фотограф Ліз Карлсон, пролітаючи над національним парком Маунт-Аспайрінг на Південному острові Нової Зеландії.

На фото видно, що льодовики почервоніли. Ймовірно, це наслідки масштабних лісових пожеж в Австралії, а точніше – пил. Відомо, що австралійський верхній шар грунту багатий оксидами заліза, що надає йому характерний червоний відтінок.

За словами старшого наукового співробітника новозеландського Національного інституту водних й атмосферних досліджень Кріса Брандоліні, почервоніти льодовики могли і від сажі чи вуглецевого матеріалу з обпаленої деревини. Нещодавно в Австралії також пройшли сильні піщані бурі. Минулого місяця в Мілдьюре (штат Вікторія) через буревій різко почервоніло небо, а температура піднялася до 40 градусів за Цельсієм.

Вражаючі кадри Ліз Карлсон одночасно захоплюють і лякають, оскільки екосистема нашої планети в критичному стані.

: sciencealert.com