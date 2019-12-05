Глава секретаріату Мінфіну витрачає весь річний дохід сім’ї на навчання сина в елітній школі

Підлеглий Маркарової стверджує, що живе на 40 тис. грн на рік, але витрачає на навчання сина 180 тис

Завідувач сектору забезпечення діяльності заступника міністра фінансів Роман Гнатюк живе на 220 тис. грн в рік, 180 з яких віддає елітній столичній школі за навчання сина. Інформація про доходи відображена в його е-декларації.

У декларації зазначено, що Гнатюку на праві 100% власності належить кімната загальною площею 21,1 кв. (місто Бровари Київської області), 2 земельних ділянки площею 19984 м. кв. і 1194 м. кв. (села Фасова Київської області), кімната, санвузол і балкон загальною площею 16 м. кв. (місто Хмільник Вінницької області), і сіносховища загально площею 436,1 м. кв. (село Подгайное Київської області).

У дружини Гнатюка у власності четверта частина квартири загальною площею 62,4 м. кв., в Козятині Вінницької області, вартість якої, на момент придбання (2000 року) становила тисячу гривень.

Крім того, зазначено, що вартість кімнати в Броварах, яку Гнатюк придбав у 2011 році становить три гривні.

Рухомим майном ніхто з членів сім’ї Гнатюка за паперів, не володіє.

Річний дохід сім’ї чиновника, до складу якої входить чотири особи (він, дружина і двоє дітей) становить всього 220 тис. грн, З них 214 тис. грн — це зарплата Гнатюка, ще 4,3 тис. грн — соцвиплати його дружини. Дружина чиновника безробітна.

Виходячи з декларації на кожного члена сім’ї Гнатюка припадає 55 тис. грн на рік, іншими словами — 4,5 тис. грн на місяць або 152 грн на день.

Але, незважаючи на те, що на всіх членів сім’ї припадає на кожного 4,5 тис грн., син Гнатюка навчається на платній елітній столичній школі «Midgard School«.

У «Midgard School» подтворили інформацію про те, що про те, що син Гнатюка — Олексій дійсно навчається в цій школі.

«Так, у нас є такий учень. А хто цікавиться?», — повідомили по телефону, вказаному на сайті школи.

На сайті школи вказана річна вартість навчання в «Midgard School», так, освіта Гнатюка-молодшого обходиться його сім’ї 180 тис. грн в рік.

«Рік навчання в першому класі «Midgard School» становить 190 тис. грн у рік, у 2 — 11 класі — 180 тис. грн», — наголошується на сайті установи.

Наголошується, що згідно е-декларації Романа Гнатюка 80% річного доходу сім’ї, чиновник віддає за навчання сина, виходить, що всі члени його сім’ї живуть на 33 гривні в день.

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