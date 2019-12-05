Олег Майборода: дії Микитася призвели до блокування роботи «Укрбуд»

Після переговорів з усіма великими забудовниками один з них погодився добудувати житлові комплекси, які зводяться в Києві під брендом будівельної корпорації «Укрбуд». Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів Олег Майборода, директор компанії «Укрбуд Девелопмент», яка відповідає за їх будівництво зараз.

— Це «Інтергал-Буд». Все, що хоче новий забудовник, щоб ні непередбачуваний колишній власник, ні влада не вставляли палиці в колеса. Тому питання переходу Укрбуд вже обговорюється в кабінетах влади, і ми чекаємо рішення, — заявив Майборода.

Він зазначив, що до такого результату призвели дії власника компанії Максима Микитася, який «з самого початку плутав оборотні кошти з прибутком». За його словами, такий підхід призвів до того, що у «Укрбуд Девелопмент» виник критичний дефіцит оборотних коштів. В таких умовах грошей на будівництво стало не вистачати, і виникла необхідність у системному інвестора. Одна з пропозицій зробив ресторатор Дмитро Федотенков, що представляє групу таких інвесторів. Між ним і Микитасем був укладений меморандум, який передбачав перехід права власності на компанії по мірі надходження коштів інвестора. Але згодом Микитась Максим став відмовлятися від домовленостей, відповідно перестали надходити гроші на будівництво.

— Потуги Микитася призвели до блокування роботи Укрбуду, який тільки почав відновлювати активність на будмайданчиках, інвестори не захотіли продовжувати фінансування в конфліктній ситуації. І зараз «завдяки» Микитасю і каші, яку він заварив, навколо Укрбуду ситуація патова. Продажу немає, системного інвестора вже теж, клієнти мітингують під Адміністрацією президента, — резюмував Майборода.

Директор «Укрбуд Девелопмент» також прокоментував інтерв’ю Микитася, яке той дав напередодні одного і телеканалів і в якому звинуватив у проблемах компанії її керівництво.

— Нам теж є що винести в публічну площину, але не голослівно, а з документами про шикарне життя Микитася, його активи та скелети в шафі. Але замість копання в брудній білизні ми вважаємо за краще працювати. Працювати, щоб всі наші клієнти отримали свої квартири, — підкреслив Майборода.

Він згадав будинок Микитася на Осокорках за 160 мільйонів гривень та іншу нерухомість ще на 500 мільйонів, Lamborghini Urus вартістю 700 тисяч доларів, броньований «Майбах» за 600 тисяч, Aston Martin за 300 тисяч.

— Одним з найбільш дорогих захоплень виявилася політика — перемога в одних виборах і програш в інших коштували більше 300 млн. грн.! Ну, і вишенька на торті — 1,5 млрд гривень було витрачено на придбання різних активів, типу спроби придбання Промінвестбанку, купівля Теплоенерго, бази відпочинку, різні майданчики та непрофільні бізнеси, які, крім збитків нічого не принесли, — резюмував директор «Укрбуд Девелопмент».

kp.ua