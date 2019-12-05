Cosmopolitan і Плихиной на замітку: в мережі пригадали знакову історію з дизайнером Гальяно

Українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва провела паралель між скандалом із заступником головного редактора видання Cosmopolitan Ukraine Євгенією Плихиной і дуже схожою історією, яка сталася з епатажним англійською модельєром Джоном Гальяно.

Так, Данилюк-Ярмолаєва опублікувала пост на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, де розписала, як варто було б вчинити в даній ситуації журналу.

Зокрема, скандал полягав у тому, що дизайнер Джон Гальяно, перебуваючи в барі, висловився негативно щодо двох жінок-єврейок, що сиділи поруч. Він заявив, що, якби Гітлер був живий, то швидко з ними розібрався.

Після цього, за словами Данилюк-Ярмолаевой, дизайнера вигнали з Dior, а потім суд оштрафував Гальяно на шість тисяч євро.

«На кілька років його ім’я викреслили з модної індустрії, а таблоїди розкопали, що п’яний дизайнер не раз нападав так на жінок в барах. Щоб зам’яти скандал, Гальяно вибачився і зустрічався з видними представниками єврейської громади і читав літературу про Голокост», – написала журналістка.

Вона додала, що дизайнер зміг реабілітуватися тільки через сім років, пошивши «для Rihanna в 2018 році образ Папи Римського для Met Gala».

«По ідеї після «фестивальчиков» і «стритфудиков» ця мадам повинна написати колонку для таких молодих ТП на тему, як правильно вести себе на похоронах. І вибачитися. І піти у військовий госпіталь з апельсинами. Але є одне «але», якщо б вона була людиною. А ще якби у нас існував хоч якийсь примітивний інститут репутації – як в історії з Гальяно», – прокоментувала журналістка скандал з Плихиной.

«Мабуть, настав час матеріалу – як реагувати, якщо модні і стильні редактора журналу стикаються з реальним світом і потрапили на похорон офіцера. Де люди не з «фестивальними» і «стритфудными» пиками віддають честь Героя», – заявила журналістка.

Коротка довідка:

Джон Гальяно – англійський модельєр і дизайнер, який відомий своїми епатажними роботами. Протягом п’ятнадцяти років (з 1996-го по 2011-й) працював на модний будинок Christian Dior в якості арт-директора.

Джон Гальяно

BBC

Джон Гальяно