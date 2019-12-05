Кличко звільнив Спасибко

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Спасибко.

Про це йдеться в розпорядженні Кличко № 1005 від 3 грудня.

Спасибко звільнений з 4 грудня за угодою сторін.

Кличко доручив фінансово-господарському управлінню виплатити Спасибко компенсацію за невикористані 3 дні відпустки.

Як повідомлялося, 23 вересня Кличко повідомив, що попросив своїх заступників Спасибко і Дмитра Давтяна написати заяви про відставку і перерозподілив обов’язки цих заступників між іншими заступниками.

Спасибко був призначений заступником голови КМДА у січні 2016 року.