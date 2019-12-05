Поліція Львова розповіла про найбільш дивних дзвінків

Прес-секретар патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій оприлюднила добірку звернень місцевих жителів, які «не перестають одночасно смішити і обурювати».

» Надійшов виклик про сімейному конфлікті. Жінка, відкривши двері патрульним, повідомила, що чоловіка немає вдома, він пізно приходить і не виконує свій обов’язок як чоловік. Тому патрульні повинні або самі це зробити, або змусити чоловіка. Ось з чим доводиться працювати, і це далеко не всі «, — навела приклад Катерина Рибій.

Також в колекцію дивних звернень до львівських патрульним увійшли:

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Звернення мешканки вулиці Трилевского, яка розповіла, що за її під’їзду ходять двоє хлопців у віці близько 25 років і ще один чоловік старшого віку з дзвіночком у руках. Які колядують. Але при цьому замість колядок чоловіки вітали дитячими віршиками, що здалося жінці дуже підозрілим.

Виклик жителя вулиці Пулюя, який не хотів, щоб його дружина їхала на заробітки в Польщу.

Дзвінок мешканки вулиці Марко Вовчок із скаргою на сусідку, яка нібито била її в серце невідомим приладом через стіну.

Заяву жительки проспекту Чорновола з вимогою розібратися з «рекламою незрозумілого змісту» на новобудові в «американському стилі».

Заява жителя вулиці Клепаровской про те, що майбутнім вранці протягом 15 хвилин в його будинку будуть порушувати тишу.

Заяву невідомого львів’янина про те, що по вулиці Городоцькій біля церкви Анни невідомі несли костюм панди.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», з незвичайними викликами стикаються працівники правоохоронних органів усього світу. Наприклад, у Німеччині поліція врятувала наляканого чоловіка від бельчонка.

За матеріалами Facebook Катерина Рибій

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