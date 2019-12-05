В Одеській області дорогу залатали мушлями від рапанів

У місті Кілія на Одещині місцеві жителі «полагодили» дорогу за допомогою рапанів.

«Особливий, унікальний, креативний підхід до вирішення проблем у нашої людини… Я не дуже розумію, наскільки це ефективний спосіб вирішення проблеми відсутності дорожнього покриття, альо, це так… незвично, можливо навіть мило, але з**а смердить до неможливості», – написала журналістка Алла Калінська у своєму Facebook.

Також вона зазначила, що такий «креатив» – результат роботи когось із місцевих жителів, а не міських служб.