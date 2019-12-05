У Раді існує «каста обраних»: Ар’єв показав документ

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв розповів, що парламентарів у Верховній Раді поділили на «касти» і надали їм різне матеріальне забезпечення.

Підтверджуючий документ – порядок, затверджений керівником Апарату ВРУ, – він показав на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

«Це не жарт, хоча я над цим документом з ранку ржу постійно: у Верховній Раді, виявляється, існує побутове кастовий поділ. Ніколи раніше не звертав уваги, але попалися на очі папери, які, звичайно, не брешуть», – написав він.

Так, з’ясувалося, що по внутрішніх інструкцій у Раді звичайним нардепам та їхнім помічникам покладається тільки радіоприймач. Заступник голови комітету отримує бонусом також холодильник.

Першому заступнику голови комітету згідно з документом повинні видати електрочайник.

Особливою ж честі, за словами Ар’єва, удостоїлися голови комітетів і парламентських фракцій – вони можуть розраховувати також на журнальний столик і підставку під телевізор.

Facebook Володимира Ар’єва

Facebook Володимира Ар’єва

Facebook Володимира Ар’єва

Facebook Володимира Ар’єва

«Страшно уявити, що з аналогічним документам належить заступникам голови ВР і самому спікеру. Однак, ці папери почитати чомусь не дають. Живу з цим знанням. Бюрократія непереможна!» – прокоментував Ар’єв.