Триває ліквідація наслідків одеської пожежі: досі невідома доля 14 осіб

Тривають заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

Внаслідок пожежі загинула одна особа, 30 – ушпиталили до лікувальних закладів (одного постраждалого вже виписали). Невідомою залишається доля 14 осіб.

Основні зусилля підрозділів ДСНС спрямовано на пошук людей і розбирання конструкцій.

Сілі ДСНС здійснюють гасіння окремих осередків тління, які виявляють у завалах під час розбирання зруйнованих елементів будівельних конструкцій.

Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання зрізають елементи конструкцій, що звисають, задля усунення небезпеки для роботи особового складу. Також розпочато розбирання завалу через віконні пройоми на рівні першого та іншого поверхів.

Всього з початку розбирання завалу вивезено 10 м куб. будівельних конструкцій. Крім того, здійснюється відкачування води із підвальних приміщень будівлі коледжу. Всього відкачано 80 м куб. води.

Правоохоронні органи проважять заходи щодо встановлення ймовірного місця перебування 14 осіб.

Всього до робіт залучено 37 одиниць техніки та 170 чоловіків. Аварійно-рятувальні й інші невідкладні роботи продовжуються.

Нагадаємо, що пожежу локалізовано о 14 годині 18 хвилин на площі 4 тис. м. кв.

Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області о 10:12 4 грудня.

Основні зусилля зосереджено на рятування людей з будівлі (за оперативною інформацією – там перебувало понад 400 осіб), захисті шляхів евакуації та гасінні пожежі.

Одночасно рятували людей, відрізаних вогнем і димом від виходів за допомогою пожежних драбин й автопідіймачів, евакуювали з внутрішніх сходових клітинах.

Підрозділи ДСНС врятували й евакуювали 40 осіб (12 виведено на сходових клітинах, 10 виведено ланками ГДЗС і 18 – за допомогою драбин і автопідіймачів).