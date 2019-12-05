АМКУ зобов’язав АЗС знизити ціни на паливо

Антимонопольний комітет зажадав від великих мереж азс знизити ціни на високооктанові бензини і дизельне паливо. Про це повідомляє прес-служба АМКУ в четвер, 5 грудня, передає Кореспондент.

Як повідомляється, комітет провів аналіз ринків пального та за результатами їх функціонування в червні-листопаді встановив наступні факти:

середні великого опту ціни на бензини А-95 і дизельне паливо знизилися майже на 20%;

курс долара до гривні, що може впливати на ціноутворення враховуючи імпортозалежність цих ринків знизився майже 12%;

середні роздрібні ціни на бензини А-95 і дизельне паливо знизилися на 5-5,6%.

При цьому АМКУ відзначає, що рівень роздрібних цін на бензин марки А-95 і дизельне паливо на АЗС основних учасників ринку (діють під брендом WOG, OKKO і UKRNAFTA) залишився практично незмінним.

Виходячи з цього, АМКУ затвердив обов’язкові до виконання рекомендації яких вимагає встановити ціни на бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би в умовах значної конкуренції на ринку і дав на розгляд рекомендацій 10-денний строк.

Рекомендації спрямовані мереж, що працюють під брендом WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG і GLUSCO.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві на АЗС переплутали резервуари для палива, в результаті чого автомобілі заправляли дизпаливом замість бензину. З-за цього десятки автомобілів, у тому числі поліцейських, вийшли з ладу.