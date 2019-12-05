Підпалював майно односельців: 9-річний хлопчик два тижню тримав в страху ціле село

Протягом двох тижнів на території села Соболівка куп’янського району сталося п’ять пожеж у господарських будівлях на території приватних домоволодінь.

Про це передає поліція Харківської області Вжитими заходами співробітники куп’янського відділу поліції встановили, що до скоєння правопорушень причетний малолітній мешканець цього ж населеного пункту.

Як з’єднання ясувалося, дитина перебуває на обліку у лікаря-невропатолога. На даний час поліцейські склали у відношенні матері хлопця адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення) та направили для подальшого розгляду до суду.

Для вжиття додаткових заходів виховного характеру, надання допомоги спеціалістами інформація направлена до служби у справах дітей Куп’янської райдержадміністрації та навчального закладу.