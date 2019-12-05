Український лоукостер запустить чотири нові рейси з Запоріжжя

Українська лоукост авіакомпанія SkyUp відкриє чотири нових курортних напряму з аеропорту Запоріжжя в Кіпр, Італію, Болгарію та Грузії, передає Facenews.

Повідомляється, що рейси стартують з кінця травня. Зокрема, польоти будуть здійснюватися з 27 травня до Ларнаки (Кіпр), з 1 червня в Ріміні (Італія), а також з 2 червня в Батумі (Грузія) і Бургас (Болгарія).

Рейс Запоріжжя-Батумі буде здійснюватися двічі на тиждень по вівторках і п’ятницях. За рештою напрямків польоти будуть проводитися один раз в тиждень: Ріміні — з понеділка, Бургас — по вівторках, Ларнака — по середах.

Мінімальна ціна квитка в одну сторону в напрямку Запоріжжя-Ларнака і Запоріжжя-Бургас становить 1605 грн. У Батумі квитки стартують від 1653 грн, в Ріміні — від 1893 грн.