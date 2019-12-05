Креатура дивиться Андрія Ваврыша, Слуга народу Ганна Бондар взяла в помічники вбивцю відсидів 14 років

Офіційно оформлений помічник народного депутата Ганни Бондар (фракція “Слуга народу”) Віталій Запорожець раніше був засуджений за умисне вбивство і засуджений до 14 років позбавлення волі. Однак, відбувши покарання два роки, в 2014 році був випущений на свободу, потрапивши в списки політв’язнів. А потім він був повністю реабілітований.

Про це KV стало відомо з матеріалу видання “Оглядач”.

Народний депутат Ганна Бондар на виборах 2019 гора пройшла у Верховну Раду (ВР) IX скликання від партії “Слуга народу” по 220 мажоритарному окрузі (Київ, Поділ).

На офіційному сайті Верховної Ради оформленим за трудовим договором на постійній основі помічником нардепа Бондар значиться Запорожець Віталій Миколайович.

Видання “Оглядач” повідомив, що за наявною у їх розпорядженні інформацією, Віталій Запорожець раніше був судимий за вбивство.

Згідно з даними джерела, вночі 4 вересня 2011 року в результаті конфлікту з майором міліції, начальником Калитнянської селищного відділу внутрішніх справ Миколою Симоненком, Запорожець вбив його з мисливської рушниці, після чого переховувався. Обвинувачений свою провину визнав і в 2012 році був засуджений до 14 років ув’язнення.

А у вересні 2013 року Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив цей вирок у силі.

Віталій Запорожець в залі суду

За даними джерела, з гаслами за звільнення Запорожця проходили мітинги за участю, в тому числі, активістів “Свободи”.

Фото: «Український тиждень»

Пізніше, під час Революції Гідності засуджений Запорожець був включений у списки політв’язнів Постановою Верховної Ради від 24 лютого 2014 року № 786-VII, яка втратила чинність прийнятим через три дні постановою № 793-VII від 27 лютого 2014 року.

«Доручити Міністерству внутрішніх справ україни та Генеральної прокуратури України, у зв’язку з відсутністю в діях осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, складу злочину (правопорушення), невідкладно забезпечити припинення кримінальних і адміністративних справ щодо цих осіб», – сказано в постанові Верховної Ради від 24 .02.2014 року, підписаному Олександром Турчиновим.

Таким чином засуджений за умисне вбивство вже через два дні, 26 лютого, опинився на волі. А на наступний день були прийняті зміни в Закон «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політв’язнів.

Раніше KV повідомляла, що Ганну Бондар називають “правою рукою” Андрія Ваврыша, який з жовтня 2010 року по серпень 2015 року обіймав посаду заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації (КМДА) і очолював Службу містобудівного кадастру Києва. Був звільнений “за зловживання у сфері розміщення зовнішньої реклами” розпорядженням голови КМДА Віталія Кличка №551 від 12 серпня 2015 року.

Після цього, обов’язки Ваврыша в КМДА стала виконувати Ганна Бондар, через яку він, по всій видимості, продовжував керувати роботою департаменту містобудівного.

Після роботи в КМДА Андрій Вавриш з головою пішов в будівельний бізнес. Його компанія “Сага Девелопмент” виступала девелопером близько двох десятків столичних РК.

Критично про вплив Андрія Ваврыша на столичну політику висловилася Київська організація Національної спілки архітекторів України (КОНСАУ). Напередодні парламентських виборів в 2019 році дана організація публічно закликала не допустити проникнення у Верховну Раду “групи корупціонерів і системних винищувачів Києва”: екс-заступника міністра регіонального розвитку та будівництва Дмитра Ісаєнка, Андрія Ваврыша, Анну Бондар і підприємця Вадима Струневича, вважаючи, що цим людям швидше місце у в’язниці.

Киеввласть