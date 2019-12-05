Нардеп “Юзик” взяв в помічники дружину

Нардепу-мажоритарнику з Дніпропетровщини Юрію Корявченкову на громадських засадах допомагає і його дружина Тетяна. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “Української правди” з посиланням на громадський рух “Чесно”

“Вона закінчила Криворізький економічний інститут. Займається, допомагає”, – заявив Корявченков.

Активісти зазначають, що Тетяна Корявченкова активно постить у Facebook інформацію про нардепів від “Слуги народу” і президента Володимира Зеленського.

Всього у Корявченкова вісім помічників-консультантів. З них платно працюють Ірина Жеретовская, Олександр Савченко і Яніна Солнцева.

Жеретовская була секретарем дільничної виборчої комісії у Кривому Розі, суб’єкт висування – Володимир Зеленський. Савченко – юрист, депутат Довгинцівського районної ради у місті Кривий Ріг ради VII скликання від Партії ветеранів Афганістану.

Солнцева була офіційною спостерігачкою в 32-му окрузі (р. Кривий Ріг), на момент парламентських виборів ніде не працювала.

На громадських засадах, крім дружини, Корявченкову допомагають Павло Бутко, Роман Варварів, Ксенія Єгорова і Богдан Самар.