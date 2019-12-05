Чорна книга Австралії: підраховано кількість вимерлих видів

Австралія відома багатьом як континент в самій незвичайній і унікальною ендемічної флори і фауни. Інтерес (а нерідко і питання до примх еволюції) викликають всі, хто коли-небудь з’явився на ізольованому материку – качкодзьоби, коали, єхидни, квокки, кенгуру, маса отруйних павуків і ос і багато інших.

Однак за останній час унікальну австралійську флору і фауну підкосили інвазивні види, захворювання, позбавлення середовища проживання і діяльність людини. Незважаючи на те, що експерти вже давно б’ють на сполох, говорячи про те, що Австралія втрачає своє біорізноманіття, тільки в цьому році вчені вирішили зіставити дані Департаменту навколишнього середовища та енергетики (список рослин і тварин), списки з Всесвітньої та національної Червоних книг і підрахунки – і з’ясували, скільки австралійських видів тварин і рослин можна точно вважати вимерлими. Результати невтішні: цілу сотню видів, точно живуть в 1788 році, зараз можна занести на «Чорну книгу» Австралії. І це значно більше, ніж вважалося раніше.

«Ми прийшли до висновку, що рівно 100 видів рослин і тварин достовірно можна вважати вимерлими за 230 років, що минули після колонізації європейцями Австралії», – відзначають дослідники.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Всього за останні пару століть в Австралії вимерли 38 видів рослин, 10 видів безхребетних, 9 птахів (серед них – яскравого забарвлення плоскохвостый райський папуга), 3 види рептилій, 4 види жаб (у тому числі так звана турботлива жаба Rheobatrachus silus, яка виношувала потомство у своєму шлунку), один вид риб. Вимерлих ссавців нарахували 34 види: з найбільш відомих можна виділити тасманийского вовка (Thylacinus cynocephalus, на знімку вгорі — опудало тварини) і свиноногого бандикута (Chaeropus ecaudatus, на знімку внизу) – вид, споріднений іншому австралійському ендеміку, кроличьему бандикуту.

Вимирання ссавців було викликано головним чином інтродукованими хижаками; вимирання рослин – втратою середовища проживання; у вимиранні жаб потрібно звинувачувати хвороби; а вимирання безхребетних сталося в результаті ряду антропогенних процесів.

Число вимерлих ссавців складає 10% від видів, зареєстрованих в Австралії 1788 році. Цей показник втрат набагато вище, ніж для будь-якого іншого континенту за такий період часу. І це ще якщо враховувати, що дані вимерлі види були встановлені завдяки офіційними даними; не варто забувати і про те, що деякі випадки вимирання просто досі офіційно не визнані. Дослідники, склали цей список, припускають, що насправді кількість вимерлих видів мінімум у десять разів перевищує встановлену ними цифру.

Вимирання трапляються на більшій частині континенту. Але чверть випадків відзначені на крихітних островах, що становлять менше 0,5% австралійської суші. Ця тенденція видів зникати на невеликих територіях (яку можна помітити у всьому світі) обумовлена невеликими розмірами популяції і вразливістю для хижаків.

Незважаючи на те, що в заповідниках Австралії ведеться робота над збереженням зникаючих видів, вчені попереджають, що приріст населення викликає подальшу втрату середовища проживання і фрагментацію ареалу деяких видів, а нові загрози, такі як зміна клімату, тягнуть за собою більш часті і тривалі посухи і лісові пожежі. І це значить, що «австралійське вимирання» буде складно сповільнити.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», цієї осені в Австралії сталася національна катастрофа: лісові пожежі знищили 80% середовища проживання коал, які і так перебувають на межі вимирання.

За матеріалами National Geographic

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