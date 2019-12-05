Росіянин убив дружину з тещею і порізав ножем дворічну доньку

У Краснодарському краї затримали чоловіка, изрезавшего ножем свою сім’ю. Про це у четвер, 5 грудня, повідомляє регіональне управління Слідчого комітету Росії (СКР).

Як йдеться у повідомленні, чоловік сам звернувся в поліцію і розповів, що зарізав дружину і тещу і поранив дворічну дочку. Причиною стала побутова сварка з дружиною, після якої жінка лягла спати, а він накинувся на неї з ножем. Потім вбивця напав на тещу — та намагалася врятуватися, вибігши на вулицю, але зять наздогнав її у дворі будинку. Дівчинці батько завдав непроникаючі порізи передпліччя та живота.

Слідчі порушили кримінальну справу за фактом подвійного вбивства. Поранену дівчинку доставили в лікарню, її життю нічого не загрожує. Разом з нею забрали семирічного брата — хлопчик не постраждав. Вирішується питання про визначення їх подальшого місця проживання.

За даними «Інтерфаксу», підозрюваний перебуває на обліку у психіатра з депресією. З будинку вилучили складаний складаний ніж, що був знаряддям вбивства.

Раніше, в грудні повідомлялося, що в Саратові розслідують кримінальну справу стосовно місцевого жителя, який убив двох своїх коханок за два місяці. Крім того, його звинувачують у чотирьох зґвалтуваннях, здійснених за той же період часу.