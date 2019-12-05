ГФС підозрює банк «Львів» банк Інвестицій та заощаджень» в незаконному переведенні в готівку 140 млн грн

29 листопада 2019 р Святошинський райсуд Києва повідомив, що задовольнив клопотання слідчих ГФС про виїмку документів у банку «Інвестицій та заощаджень» і в банку «Львів».

ГФС веде розслідування у кримінальному провадженні 32019100000000635 від 15.11.2019 р за ознаками злочинів, передбачених ст. 27 та ст 205-1 КК України.

За даними Держфінмоніторингу, суб’єкти госпдіяльності провели фіноперації з переведення в готівку грошових коштів у цих банках.

У 2018 р з рахунків ТОВ «Импорттрейд Стандарт», «Агротехніка», «Автолайф», «ІТ-Інтегратор», «Марвел Гранд», «Газ-Трейд Груп», СК «Херсонський морський термінал» та інших компаній були перераховані гроші на рахунок ТОВ «Гефест» без відображення даних у податковому обліку.

На рахунку ТОВ «Гефест» в банку «Львів» від вищезазначених підприємств зараховані 140 млн грн в якості оплати за будівельні матеріали, металобрухт і як фінансова допомога.

Потім гроші були переведені в готівку в касі банку.