«Трохи потерпіть!»: Пушилин зробив важливу заяву по «комендантського часу»

На сьогоднішній день питання зменшення або навіть скасування «комендантської години» в ОРДО серйозно опрацьовується усіма державними структурами республіки».

Про це 5 грудня під час спілкування в непідконтрольному Україні Донецьку з «активом громадської організації «Молода Республіка» і «молодіжного парламенту ДНР» заявив так званий «голова ДНР» Денис Пушилин.

Зокрема, він повідомив, що найближчим часом «будуть серйозні зміни» з цього питання:

«Трохи поки потерпіть! Тут потрібно адекватно порівнювати рівень безпеки з бажанням молоді. Ми всі втомилися від комендантської години, в тому числі і я. У мене ростуть діти. Вся життя молодшої доньки припадає на війну — вже два покоління дітей сприймає життя з обмеженнями, з комендантською годиною. Вони іншого не бачили! Від цього треба йти!».