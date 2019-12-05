Кольором 2020 року став класичний синій

Класичний синій в інституті Pantone називають «елегантний у своїй простоті». Експерти кажуть, що колір пов’язаний з відпочинком і приносить відчуття миру і спокою. Він допомагає зосередитися, впорядкувати думки, а також сприяє стійкості.

«Ми живемо у час, що вимагає довіри і віри. Класичний синій — символ сталості і довіри, на нього завжди можна покластися», — зазначила виконавчий директор Pantone Леатрис Ейсман. За її словами, колір 2020 року спонукає людину дивитися далі очевидного і розширювати мислення.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кольором 2019 року Pantone вибрав живий корал. Цей колір був охарактеризований як «теплий і гостинний», а також «універсальний і життєстверджуючий».

За матеріалами ZN

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

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