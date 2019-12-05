Зайняли частину української території: Бойовики вже розгулюють по Станиці Луганської

В Станиці Луганській на підконтрольному Києву березі знаходяться представники терористичного бандформування «ЛНР», які кілька місяців тому перейшли міст. Без зброї, але в російському камуфляжі вони роблять зауваження людям, що переходить через міст. Про це повідомляє BBC News Україна.

Згідно з Мінським домовленостями, лінія розмежування тут проходить через середину річки Сіверський Донець, а відповідно — і через середину мосту.

5 місяців тому були розлучені сили і засоби і почали робити ремонт. Завершення будівництва вшанував своєю присутністю президент України Володимир Зеленський.

Відремонтована секція знаходиться ще над українським берегом. Далі міст проходить над Сіверським Дінцем і виходить вже на територію, контрольовану бойовиками «ЛНР».

Бойовики знаходяться безпосередньо біля відремонтованої ділянки, який знаходиться на правому, «українському» березі. Тобто, вони фактично пересунули лінію розмежування приблизно на 100 метрів і символічно знаходяться на іншому березі Сіверського Дінця.

Їх можна визначити за формою російського зразка і блакитним каскам «ОЦКК».

За свідченнями очевидців, вони лише спостерігають за потоком людей, іноді кажучи по рації і знімаючи на відео, зокрема, українських журналістів.

Це фактично передовий пост спостереження.