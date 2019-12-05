«Нех*й робити»: Журналісти показали листування, з-за якої побилися «слуги народу»

Журналісти видання «Букви» сфотографували листування в парламентському чаті народних депутатів від фракції «Слуга народу», яка стала причиною бійки двох нардепів правлячої фракції.

Судячи з листування, народні обранці обговорювали законопроекти, які стоять на порядку денному Ради. В цьому контексті йшлося і письмова суперечка Ірини Верещук і Гео Лерос.

Зокрема, Верещук звернулася до свого колеги і попросила його не використовувати нецензурну лексику. Сам Лерос погодився на прохання Верещук, при цьому в черговий раз застосувавши нецензурне слово.

«Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта – все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою», – написала йому Верещук.

У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру.

«У мене щільний графік, років через 8 давай», – написав він, звертаючись до жінки на «ти», при тому, що Верещук старше Лерос на 10 років.





Нагадаємо, в ході засідання Верховної Ради 5 грудня сталася бійка між нардепами від «Слуги народу» Максимом Бужанским і Гео Леросом. Виявилося, що Бужанський заступився за Верещук після нецензурної листування Лерос. Ірина Верещук зажадала від Лерос публічно принести вибачення.