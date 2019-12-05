Гендиректор «Укрбуду» розповів, куди поділися гроші компанії, і показав машину Микитася за $700 тис.

Генеральний директор будівельної корпорації «Укрбуд» Олег Майборода звинуватив екс-президента Максима Микитася в кризі, який привів до заморожування будівництва. Про це Майборода написав на своїй сторінці в Facebook.

«Це одна з останніх машин Максима Микитася – Lamborghini Urus, вартістю $700 тис. Була перша в Україні. Є і броньований Maybach – за $600 тис., є і Aston Martin – за $300 тис. І це самий простий приклад для відповіді на питання «куди поділися гроші», – написав Майборода.

За його словами, Микитась «плутав оборотні кошти з прибутком».

В якості прикладу, Майборода призводить майно, яким володіє колишній президент «Укрбуду».

«Будинок на Осокорках обійшовся в 160 млн грн. Різної нерухомості для себе він прикупив ще на 500 млн. Любив гарні речі: купити годинник за $300 тис. або машину за €630 тис. – легко! Його Lamborghini Urus (з номером року народження Микитася) був перший в Україні», – написав Майборода.

За його словами, Микитась витратив на дві виборчі кампанії більше 300 млн. грн.«Ну, і вишенька на торті — 1,5 млрд грн було витрачено на придбання різних активів, типу спроби придбання Промінвестбанку, купівля Теплоенерго, бази відпочинку, різні майданчики та непрофільні бізнеси, які, крім збитків нічого не принесли», – написав Майборода.

Варто відзначити, що кілька днів тому в ЗМІ з’явилася інформація про заморожування будівництва об’єктів «Укрбуду». Без житла може залишитися 13 тис. сімей.

Нагадаємо, 2 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру колишньому главі «Укрбуду» Максиму Микитасю через афери з квартирами для нацгвардейцев. 25 листопада за Микитая внесли заставу в розмірі 80 млн грн, який йому присудила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Також суд дозволив екс-нардепу не носити електронний браслет.