Голова одеської філії АМПУ не задекларував ніякого майна, крім автомобілів

В. о. голови одеської філії АМПУ Денис Павильианити-Карпов не вказав у своїх деклараціях ніякої нерухомість. Про це редакція 368.media дізналася з декларації чиновника на сайті НАЗК.

У своїх деклараціях за 2016-2018 року на посаді головного диспетчера Павильианити-Карпов не вказав жодної інформації про нерухомість. Зокрема, знімає він десь житло. Відсутність інформації підпадає під порушення ст. 366-1 КК.

У той же час сім’я володіє двома машинами. У 2016 році належав чиновнику Ssang Yong Korando, а його дружині Nissan Micra. В наступному році автомобілі змінили на Nissan Teana (2013) і Honda C-RV (2015) загальною вартістю 253 тис. гривень.

Згідно з деклараціями, в 2017 році зарплата Павильианити-Карпова склала 428 тис. гривень, але вже за 2018 року він отримав 784,3 тис. гривень. Готівкою тимчасовий голова філії АМПУ зберігає 165 тис. гривень.

Раніше, на початку жовтня поточного року, міністр інфраструктури Владислав Криклій відправив у відставку керівника одеської філії АМПУ Ігоря Ткачука та призначив замість нього тимчасово виконуючим обов’язки Дениса Павильианити-Карпова.