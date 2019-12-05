У Кривому Розі горів ліцей: евакуювали більше 800 учнів

Пожежа сталася в ліцеї Кривого Рогу 5 грудня. У зв’язку з цим рятувальники евакуювали з установи понад 800 студентів та 70 працівників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Інформація про подію в ліцеї №1 надійшла рятувальникам близько 10:40. Попередньо, джерелом спалаху стала електропроводка в щитовій.

«Із-за короткого замикання почалося сильне задимлення. Більше 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали», — уточнили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу. На місці працювали три бригади рятувальників і лікарі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Будівля ліцею зараз знеструмлено, електропостачання відновлюють.