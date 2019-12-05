У Львові затриманий вкрав зброю у поліцейського, ключ від райвідділу і втік

Мешканець Львова затриманий за підозрою в крадіжці вкрав зброю у поліцейського, ключ від дверей Личаківського райвідділу Нацполиции Львова і втік. Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Львівської області.

Підозрюваний у вчиненні крадіжки, перебуваючи в приміщенні Личаківського відділу поліції, вкрав у одного з поліцейських табельну зброю, електронний ключ від вхідних дверей у приміщення відділу і втік.

Для розшуку та затримання зловмисника на території Львова та області негайно ввели поліцейська операція, в якій були задіяні працівники всіх служб і підрозділів поліції Львівської області. Оперативники карного розшуку встановили місцезнаходження втікача та затримали його.

Зброя і електронний ключ у зловмисника вилучили.