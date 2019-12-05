«Фатум наближається»: у Зеленського спіймали з «відходом» президента

Офіс президента Володимира Зеленського осоромився, вказавши причиною звільнення низки чиновників закінчення терміну повноважень глави держави.

На прокол звернули увагу на сторінці «Баба і кіт» в Facebook, опублікувавши підтверджують скріншоти.

«Рівень Офісу Президента. І так всі останні розпорядження про звільнення від 441 по 450», – прокоментував автор. «Звільнити у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», – сказано в документах.

Facebook Баба і кіт

У мережі бурхливо відреагували на конфуз. Багато звернули увагу на те, що повноваження попереднього президента Петра Порошенка закінчилися ще у травні і таку підставу для звільнення вже не виправдано.

«Свято наближається», «Що? Ось це круто», «Це рівень цього непорозуміння», «Зеленський вже і себе звільнив», «Так чому ж він не виконує своїх наказів не злазить з трону?», «Я втомився?», «Невже дочекалися», «Фатум наближається», – зіронізували в коментарях українці.