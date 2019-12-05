Головою комітету ВР у закордонних справах залишився скандальний Яременко

У четвер, 5 грудня, Верховна Рада відмовилася підтримати постанову про звільнення Богдана Яременка з посади голови комітету з питань закордонної політики і призначити на його місце Єлизавету Ясько. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Таким чином Яременко продовжить обіймати посаду голови комітету.

Його відставку підтримали представники опозиційних фракцій: «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа — За життя».

За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамии, рішення про те, чи виносити кандидатуру Ясько на повторне голосування, ще не прийнято.

«Ми трохи не підготувалися. Не проговорили це на фракції, і зараз трохи збилися з голосуванням», – сказав він, повідомляє Liga.

Арахамія додав, що питання про зміну голови комітету може бути розглянутий на наступному пленарному тижні.