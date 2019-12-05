Дубілет придумав спосіб спростити спілкування українців з держорганами

Український уряд планує спростити можливість громадян спілкуватися з державними органами через популярні месенджери.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Він вважає, що дане рішення повинно знизити вартість одного контакту для державного бюджету. Також нововведення повинне спростити і покращити спілкування між людьми і чиновниками.

«Ми готуємо невелику революцію в тому, як державні органи взаємодіють з громадянами. Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через популярні месенджери. Через ті ж месенджери, якими ви користуєтеся щодня в своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп’ютера)», — написав Дубілет.

Глава Кабміну також зазначив, що пілотна версія проекту вже готова до запуску.

«Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць. Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, але і в регіонах», — підкреслив міністр.

За його словами, уряд хоче зробити акцент на ті регіони, де найважче знайти роботу.

«Днями ми запустили перші чат-консультації для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці хочемо охопити всі основні напрями», — додав він.