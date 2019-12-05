Пристайко про зміни Конституції: Це було записано в Мінських домовленостях

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зміни до Конституції з питань децентралізації були узгоджені попереднім урядом в рамках Мінських угод. Про це він повідомив за результатами першого дня міністерської ради ОБСЄ, передає «Європейська правда».

«Президент Зеленський не один раз – тут питання не в його міністрах, не в його помічниках – він сам сказав, що є певні червоні лінії, які ми не переступаємо», — підкреслив Пристайко.

За його словами, конституційні зміни на основі децентралізації — це те, що було прийнято минулим урядом і записано в Мінських домовленості під військовим тиском. Він додав, що жодних нових ідей чинний уряд не вносив.