Повінь – зміна системи

Menu
Close

Президент звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ, якого призначив у серпні

05.12.2019

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Відповідний указ №886/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Кулешова Миколу Валерійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, — зазначається в документи.

Як повідомлялося, Кулешова було призначено на цю посаду указом Президента №590/2019 від 9 серпня 2019 року.

Читайте також:   Арестович назвав гучний сценарій звільнення Криму і Донбасу і пригрозив Росії проблемами
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *