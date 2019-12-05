Президент звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ, якого призначив у серпні

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Відповідний указ №886/2019 опублікований на сайті глави держави.
“Звільнити Кулешова Миколу Валерійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, — зазначається в документи.
Як повідомлялося, Кулешова було призначено на цю посаду указом Президента №590/2019 від 9 серпня 2019 року.
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