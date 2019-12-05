У Раду зайшов новий «слуга народу»: хто такий Сергій Мандзій

У Верховній Раді знайшлася заміна пішов у виконавчу владу депутату Олександру Кубракову. На його місце прийде новий «слуга народу» — 45-річний Сергій Мандзій, юрист з Хмельницького.

Мандзій народився у Хмельницькому в 1974 році. У 2011 році отримав кваліфікацію економіста та юриста в Хмельницькому університеті управління та права.

В політику Мандзій прийшов у 2002 році, коли був обраний депутатом міськради Хмельницького. Надалі депутата двічі переобирали — у 2006 і 2010 року. Балотувався кандидат від Народного блоку Литвина та Народної партії відповідно.

У 2015 році Мандзій пробував стати мером рідного міста, а також в черговий раз обратися в міськраду від БПП. Спроба оказась невдалою.

У 2019 році на вибори в Раду Мандзія включили 136 номером у списку партії «Слуга народу». Місце у парламенті політик отримав, коли депутата Кубракова позбавили мандата і поставили на чолі Укравтодору.