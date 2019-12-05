У Дніпрі зловмисники змусили свою жертву взяти кредит в банку

У Дніпрі правоохоронці затримали групу вимагачів, які змусили свою жертву для розрахунку з ними взяти кредит у банку. Як з’ясувалося, зловмисники вимагали у потерпілого 50 тисяч.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

13 листопада зловмисники силоміць затягли в свій автомобіль жителя Петропавлівського району. Погрожуючи йому пістолетом, вони почали вимагати у нього гроші в сумі 50 тисяч гривень за неіснуючий борг.

У відповідь на слова потерпілого, що у нього немає такої суми, зловмисники запропонували чоловікові взяти кредит у банку.

Побоявшись фізичної розправи, потерпілий погодився взяти кредит, після чого його привезли в один з банків Дніпра. У процесі розслідування поліцейські з’ясували, що причетні до вимагання 25-річний і 32-річний жителі Першотравенська.

Їх вдалося затримати в момент передачі їм частини грошей – 25 тисяч гривень.

