ГПУ передала до Гааги інформацію про страти Росією українських військовополонених

В Офіс міжнародного кримінального суду Генпрокуратура України передала повідомлення про страти проросійськими бойовиками українських військовополонених на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що в ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве в 2015 році бойовики здійснили позасудові страти 9 бійців ВСУ. Виконавці – представники «Козачого союзу Область війська Донського».

Захоплення і смерть воїнів полоні Україна засвідчила фото – і відео доказами. Крім цього є свідчення очевидців та документи.

У повідомленні освітлена і практика ведення бойових дій «чужими руками», тобто залучення країною-агресором підконтрольних бандформувань.

Україна вказала, що бойовики використовуються не тільки для досягнення військової переваги, але і для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.