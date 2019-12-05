Не за поняттями. Як закон проти злодіїв у законі перекроїть кримінальну карту України

Вчора президент України Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про «злочинних співтовариствах», більш відомий як закон «про злодіїв у законі».

«Країна» вже писала про спроби прийняти цей закон. Спроба номер два прийняття закону може бути більш успішною і докорінно змінити ситуацію з організованою злочинністю.

Ми з’ясували, що новий закон може змінити кримінальну ситуацію в Україні.

У Грузії та Росії вже є закони проти злодіїв

У перший раз законопроект №1188 був провалений у 2016 році «злодійським лобі» у Верховній Раді.

За інформацією джерел «Країни» в поліції, тільки на нардепів українські злодії витратили тоді більше мільйона доларів. Цікаво, що обережні лобісти, які роздавали гроші, спочатку видали частину грошей авансом, а вже після провалу голосування віддали народним обранцям решту «грева воровського» у конвертах. До речі, на «грев парламенту» скидалися всім українським злодійським співтовариством – свою частку внесли всі найвпливовіші українські злодії в законі.

Але зараз ситуація змінилася.

З 2019 року закон проти злодіїв у законі був прийнятий і в Росії. Згідно КК РФ тепер тільки за участь у злодійському співтоваристві можна отримати термін позбавлення волі від семи до десяти років. А за «заняття вищого положення в злочинній ієрархії» — у Росії передбачено позбавлення волі від 8 до 15 років і штраф до п’яти мільйонів рублів.

А ще раніше такий закон був прийнятий в Грузії. Тому злодії почали поступово мігрувати в Україну, як на «землю обітовану» зі всіма витікаючими звідси наслідками.

Тому питання про «злодійському» законі знову актуалізувалося.

Український законопроект №2513 від 2 грудня 2019 року передбачає доповнити Кримінальний кодекс статтею під номером 255-1.

Повністю стаття звучить так: «Створення злочинного співтовариства та перебування особи у статусі «злодій в законі».

1. Створення злочинного співтовариства або керівництво такою співтовариства, або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних таким співтовариством караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

2. Перебування особи в статусі «злодія в законі» карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім «злодія в законі», яка вчинила злочин, якщо ця особа добровільно заявила про участь у злочинному співтоваристві та перебування особи у статусі «злодій в законі», або активно допомагала розкриттю такого злочинного співтовариства».

Чи буде прийнятий цей закон? Позиції злодійських кланів серед депутатського корпусу, за даними джерел «Країни» в поліції, як і раніше сильні. У тому числі і в «Слуги народу». Однак той факт, що законопроект внесений президентом, збільшує ймовірність його проходження. Тому що малоймовірно, що його власна фракція вирішить масово влаштує саботаж і проголосує проти нього.

Нові «бригадні» замість злодіїв

Парадоксально, але прийняття цього закону може бути на руку як мінімум одному з впливових вітчизняних лідерів кримінального світу – Андрію Недзельському по кличці Тиждень.

Принаймні так вважає колишній заступник голови Нацполиции, нині ректор Одеської академії МВС В’ячеслав Аброськін.

«Якщо приймуть закон, то всім злодіям доведеться виїжджати з України. Інакше сядуть надовго. А Тиждень, у якого статус «злодія» поставлено під сумнів у результаті його нещодавнього побиття, в цьому випадку зможе залишитися. На правах впливового бізнесмена». І як і раніше зможе впливати на кримінальну ситуацію в країні за рахунок широких зв’язків у політиці і бізнесі. Звичайно, є інформація, що він збирається підтверджувати титул «злодія», але для цього потрібно організовувати сходку авторитетних злодіїв, фінансувати їх приїзд в потрібне місце. Ціна питання навіть не один мільйон доларів», — сказав Аброськін в коментарі «Країні».

В’ячеслав Аброськін

До речі, сходку з підтвердження титулу «злодія» Андрію Недзельському у разі прийняття і вступу в силу закону, теж доведеться вже організовувати не в Україні. Так як гостям Тижня буде загрожувати в’язниця (якщо, звичайно, закон ухвалять, що не факт). Також складність ситуації для Недзельського полягає в тому, що йому з 2018 року відмовлено у в’їзді в Євросоюз.

«Крім Тижні, така ж заборона Євросоюз запровадив для Умки і Нодара Руставського», — сказав «Країні» В’ячеслав Аброськін.

Втім, в Туреччині чи Арабських Еміратах сходку, швидше за все, провести буде можна – влада цих країн поки що дозволяють в’їзд туди злодіїв у законі.

У свою чергу, на думку багатьох опитаних «Країною» поліцейських, на вуличну злочинність прийняття закону проти злодіїв вплине слабо. Справа в тому, що в країні за роки війни накопичилося величезна кількість нелегальної зброї, а з фронту повертаються тисячі бійців, яким не завжди вдається влаштуватися на роботу.

Також варто враховувати те, що багато хто з ветеранів війни на Донбасі повертаються на «громадянку» з посттравматичним синдромом, а також часто ображені на «неувага» з боку держави. Тобто просто відчувають себе зайвими у мирному житті.

«Ну не буде злодіїв у законі, на їх місце прийдуть інші. Найбільш ймовірно повернення ситуації з «бригадами» а-ля 90-ті роки, в яких будуть брати участь колишні бійці АТО і спортсмени. А керувати ними будуть все ті ж рецидивісти – злочинці, які пройшли гарт у в’язницях. Але тут є один момент — нікуди не подітися від того, що в українських тюрмах та слідчих ізоляторах раніше рулять «смотрящіє» від злодіїв у законі. Злодії швидше за все поїдуть з країни, але через інтернет, як і раніше, будуть керувати усіма українськими ОЗУ – вже не ті часи, що у в’язниці потрібно було надсилати рукописні «маляви» — інструкції від злодіїв у законі. Зараз достатньо передати по телефону в СІЗО або зону СМС з підписом кількох злодіїв. Тому різкого зменшення рівня злочинності очікувати не варто», — зізнається один із співробітників карного розшуку Юрій Ст.

А ще один наш джерело в правоохоронній системі, каже, що може статися глобальний перерозподіл потоків на кримінальному ринку на користь силовиків і політиків.

«Злодії в законі — це паралельна державі вертикаль влади і контролю за бізнесом. Природно, що держава зацікавлена якщо не повне усунення, то в ослабленні такого конкурента. Злодії можуть виїхати з країни і раніше, керувати ситуацією, але вони стануть більш залежними від політиків, чиновників і силовиків. Останні спробують цим скористатися, щоб перерозподілити потоки на кримінальному ринку на свою користь. Щоб не злодіям платили, а їм. Принаймні, вони це спробують зробити. А вийде — питання зовсім інший. Можуть бути різні варіанти», — говорить наше джерело.

Основний удар закону спрямований насамперед на лідерів традиційної організованої злочинності – людей, що володіють титулом «злодія в законі».

В Грузії і в Росії після прийняття аналогічних законів проти злодіїв практикується цікава процедура – затриманого «для перевірки документів» або для «профілактики» змушують підтвердити свій титул «злодія» на відео. Якщо людина підтверджує те, що він дійсно є злодієм, то йому оголошується підозра у відповідності з буквою закону. І тільки за це визнання «злодієві» покладається тривалий термін ув’язнення.

«Відмовитися від того, що він «Злодій» по понятіям «людським» (неписаними злодійським законам – Ред.), не має права жоден злодій. Якщо він визнає перед «мусорами», що він не злодій, або починає викручуватися або викручуватися, це означає, що він дав слабину і не гідний цього статусу. Тобто він сам себе позбавляє злодійський корони. Це роблять у Грузії з 2005 року, і почали робити в Росії. В результаті в Грузії зараз немає жодного злодія, вони навіть туди транзитом не залітають. У Росії зараз почалася справжня облава на злодіїв, їх ставлять перед відеокамерою і змушують підтвердити або відмовитися від титулу. Тому звідти теж побігли. В Україну, Азербайджан, Туреччину. Там ще можна відсидітися і через інтернет давати вказівки «пристяжи» своїм людям» — зізнається «Країні» впливовий кримінальний авторитет Р. — Але цей закон зовсім не означає, що злодіям кінець настав. У Росії багато солідні злодії віддають перевагу йти на зону, визнаючи титул. І продовжують керувати арештантами і людьми на волі через Скайп або по телефону».

Втім, в Україні прийняття закону проти злодіїв дійсно може порушити старі злодійські традиції – коли багато лідери злочинних угруповань для більшого авторитету в кримінальних колах з усіх сил намагалися придбати титул “злодія в законі”.

«Але у нас це явище прийняло характер анекдоту. Двоє українських, так званих злодіїв у законі, такими, за їх «понятіями», не є. Це Умка і Тиждень. Обидва жодного разу не відбували термін в місцях позбавлення волі. Тому за злодійським ж традиції вважаються «апельсинами» — людьми, які купили цей титул, або отримали їх в обхід традицій», — сказав «Країні» В’ячеслав Аброськін.

До речі, обидва злодія – Тиждень і Умка, подавали судові позови на Аброськіна «за захист їх честі і гідності», образившись тим, що поліцейський неодноразово називав їх лідерами злочинних співтовариств. Звернення до суду – це теж грубе порушення давніх злодійських традицій, за яке ще десять років тому злодієві могли «дати по вухах», тобто позбавити титулу. Тому що злодіям в законі заборонено будь-яким чином співпрацювати і вести переговори з владою. Не кажучи вже про звернення з позовами до судів.

Швидше за все, у разі прийняття закону проти злодіїв, в Україні все одно залишаться великі регіональні угруповання під керівництвом вже «колишніх» злодіїв в законі, які без особливих проблем і наслідків відмовляться від титулів.

Справа в тому, що клани Умки і Тижня давно володіють солідним запасом міцності у вигляді зв’язків з політиками, чиновниками і силовиками. А також підтримкою впливових українських олігархів. Тому йти з жирного кримінального бізнесу, давно переплетеного корупційними зв’язками з впливовими чиновниками, українські лідери ОЗУ не будуть.

Війна між кланами, злодії-нейтрали, «пенсіонери» і доходи від в’язниць та ринків

Коментар екс-заступника глави Нацполиции України В’ячеслава Аброськіна про те, що злодієві Тижня новий закон може бути вигідний, стосується зовсім недавнього інциденту між великими українськими злодійських «авторитетами».

Мова йде про те, що в 2019 році Україні почалася відкрита війна між великими злодійськими кланами – Андрія Недзельського по кличці Тиждень з одного боку і кланами Сергія Олійника по кличці Умка і Нодара Асояна по кличці Нодар Руставський, з іншого.

Початок конфлікту між основними українськими злодійських угрупованнями йде корінням в 2014-15 роки. Тоді клан Тижня, який контролює Центральну і Західну Україну, зажадав відрахувань у свій «общак» від «дніпропетровського» клану Умки. Сергій Олійник відмовився, і на деякий час між угрупованнями запанував хиткий мир. Однак восени 2019 року конфлікт переріс у відкриту війну – злодія Тиждень побили «колеги» в київському готелі.

При цьому, за версією людей самого Тижня, він після цього не втратив статусу злодія. Крім того, люди Тижні дали зрозуміти, що їх вороги пов’язані з Аброськиным.

Так чи інакше, але цей конфлікт між лідерами українських злодійських кланів практично не торкнувся позицій Тижня у сферах, які контролює його угруповання.

«Спеціалізація» кримінального клану Тижня схожа зі спеціалізацій мафіозної сім’ї Корлеоне з кінотрилогії «Хрещений Батько». Головний напрям – це зв’язки і спільний бізнес з політиками і державними чиновниками. Незважаючи на конфлікт з колегами, зв’язки з впливовими столичними політиками і чиновниками вищих рівнів залишилися непорушними для Недзельського.

Фото: Андрій Недзельський

Основний напрям «бізнесу» клану Тижня, за даними силових структур — це відмивання і переведення в готівку грошей західних партнерів, а також інвестиції у західну Європу. Крім цього Тиждень отримує частку від нелегальної вирубки лісів і контрабанду деревини з України в Європу, нелегального видобутку бурштину, контрабанди сигарет і наркотиків в Європу і перегону автомобілів з Європи в Україну.

Враждующая з кланом Тижня «дніпровська» угруповання на чолі з Сергієм Олійником по кличці Умка більше орієнтована на Росію і «слов’янських» злодіїв.

Зараз, за інформацією «Країни», угруповання Умки «наводить мости» з Ігорем Коломойським.

«Дніпрові» також підтримують тісні зв’язки з російським бізнесом і кількома великими московськими і ростовскими лідерами злочинних співтовариств. Відповідно дружнім контактам, йдуть і інвестиції цього клану. Крім цього, «дніпровська» угруповання претендує на контроль над нелегальними перевезеннями вугілля і сигарет з Донбасу в Україну, а також інвестує гроші у великі будівельні проекти в Ізраїлі та Росії.

Третє по силі українське злочинне співтовариство очолює злодій в законі Нодар Усояна на прізвисько Нодар Руставський. Цей клан також базується в Києві.

Сам Нодар Руставський зараз претендує на титул «смотрящого» в Україні – тобто головного над усією організованою злочинністю по всій країні. Основний напрямок кримінального «бізнесу» клану Нодара Руставського – контроль над грузинськими «гастролерами» — кишеньковими злодіями та грабіжниками, вплив на місця позбавлення волі, контроль над ринками і угони автомобілів, у тому числі не тільки в Україні, але і в Західній Європі.

Відео: Затримання Нодара Руставського і російського кримінального авторитета на прізвисько «Напівзвір» у лютому цього року в одному з ресторанів Києва

Поки в стороні від війни цих основних злодійських кланів залишаються інші авторитети злочинного співтовариства. Серед зайняли нейтральну позицію — лідер «запорізького» клану Чхартішвілі Паата на прізвисько «Принц». Основний напрямок цієї угруповання – ринкова торгівля і контроль над кишеньковими злодіями та грабіжниками.

Також в стороні від конфлікту залишився 65-річний впливовий український злодій Сергій Лисенко на прізвисько ” Льора Сумський. Лера Сумський належить до когорти «старих» українських злодіїв і має величезний вплив на в’язниці та слідчі ізолятори.

Парадоксально, але факт – в’язниці та слідчі ізолятори також приносять прибуток наглядачем над ними злодійським кланам.

За інформацією джерел «Країни» в поліції, основний прибуток «смотрящим» над в’язницями завдають так звані «телефонні розводи» — шахрайські дзвінки з зон та ізоляторів з метою виманити гроші, торгівля наркотиками, а також «віджим» нерухомості і грошей у заможних засуджених «блатними».

«Не потрібно думати, що злодії тільки «гріють» зони. Насправді в’язниці самі дають дохід. Одна звичайна зона може приносити в місяць «наглядача» від 200 до 300 тисяч гривень в місяць. Частка цих грошей обов’язково передається злодія в законі, який контролює місця позбавлення волі в цьому регіоні», — зізнався «Країні» співробітник пенітенціарної служби України.

В стороні від кримінальних війн українських кланів і номінально «смотрящий» по Одесі і області злодій Антімос Кухілава по кличці «Антик». Одеського злодія «Антіка», також має прізвисько «Дід», давно намагаються відсунути від цього поста колеги по злодійському цеху. Однак у Антімоса давно налагоджені міцні зв’язки з одеськими контрабандистами і митниками, тому він спокійно живе в Одесі і доглядає за своїм бізнесом.

До речі, кілька років тому Антімоса намагалися видворити з України – під приводом того, що йому було незаконно видано паспорт громадянина України. Видав Антимосу паспорт чиновника Міграційної служби МВС навіть засудили і він вже встиг відбути термін. Але паспорт у Антімоса Кухілави суд відібрати не посмів.

Нейтральну позицію до конфлікту Тижня і Умки з Нодаром Руставским зайняли заслужені «пенсіонери» українського злодійського співтовариства – злодій Володимир Дрібний по кличці Полтава і одеський злодій Валерій Шеремет по кличці Кульку. Втім, незважаючи на солідний вік і репутацію «пішли на спокій», і Полтава, і Кулька досі активно впливають на злочинне співтовариство країни.

Полтава тримає злодійський общак південного регіону – в 2017 році поліцейські вилучили у нього «загальну злодійську касу» в мільйон доларів. Проте рік потому «общак» довелося повернути назад по суду. А злодій Кулька нещодавно засвітився в поліцейських зведеннях як організатор банди здирників і автовикрадачів в Херсонській і Миколаївській областях.

Одночасно з усіма українськими злодійськими кланами ворогує клан азербайджанського злодія Надіра Салифова по кличці Лоту Гулі. Сам Лоту Гулі в Україні не живе, деякий час переховувався в Туреччині. Але і звідти його екстрадували – сліди викрадача губляться десь в Арабських Еміратах.

Парадоксально, але Лоту Гулі залишається впливовим злодієм в Україні – він дистанційно практично підпорядкував своєму контролю багатьох азербайджанських ринкових торговців овочами, фруктами і зеленню в Росії і в Україні. Незважаючи на зовні непоказна напрямок кримінального ремесла клану Гулі – це, насправді, справжній міжнародний мережевий бізнес. Відрахування від якого становлять кілька мільйонів доларів у місяць.

До речі, Лоту Гулі – Надир Саліфов давно конфліктує з другом українського злодія в законі Тижні – Олегом Крапівіним, більш відомим у кримінальних колах під кличкою Олег Бакинський. Олега Бакинського часто називають негласним «смотрящим» від злодійських кланів за азербайджанською громадами в Україні, а також великим бізнесменом з обширними зв’язками з чиновниками і політиками. З 2016 року Лоту Гулі почав експансію свого клану в Україну. І «перехлестнулся» з «хрещеним батьком» місцевих азербайджанських комерсантів Олегом Бакинським, зажадавши «частки малої» від нього.

З тих пір у них йде затяжний конфлікт.