Лерос прокоментував бійку з Бужанским в Раді

Нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос після бійки з колегою по фракції Максимом Бужанским в Раді розповів, що він не ображав нардепа Ірину Верещук і не вважає себе винуватцем скандалу.

Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту.

За словами Лерос, у внутрішньому чаті фракції він вибрав форму спілкування, яка йому притаманна, проте ніяких образ з його боку не було.

Нехай вона викладе скріншоти того, що я написав. Якщо медиасообщество вирішить, що там був факт образи конкретно їй або взагалі кому-то, я з задоволенням вибачусь – без проблем. У мене немає претензій до формі (спілкування), яку я викладав. Якщо у неї є претензії, вона може викласти скріншоти або надати повну історію листування і показати факт образи. Я вважаю, що її не треба викладати в публічну форму», – сказав він.

Сам же конфлікт із колегою по фракції Максимом Бужанским він не захотів коментувати, зазначивши, що «одна історія переросла в іншу». Він підтвердив, що у нього напружені відносини з Бужанским.

Є ряд розбіжностей політичних, розбіжності в поглядах», – підкреслив нардеп.