ОБСЄ замінив у Тристоронній групі Мартіна Сайдика дипломатом з Швейцарії Хайді Грау

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про призначення посла Хайді Грау з Швейцарії в якості спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це в четвер повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

«Посол Грау змінив на цій посаді посла Мартіна Сайдика, якого голова ОБСЄ подякував за його самовідданість і важливу роботу, яка включала конкретні досягнення у напрямку повної реалізації Мінських угод», — йдеться в повідомленні.

За словами голови ОБСЄ, одним із пріоритетів у його роботі є підтримка політичного врегулювання ситуації на Донбасі і гуманітарна допомога, тому він і надалі буде підтримувати роль спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мінську.

Нагадаємо, посол Хайді Грау з 2015 року очолює відділ безпеки людини Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

Австрійський дипломат Мартін Сайдик працював спецпредставником голови ОБСЄ в Україні з червня 2015 року.