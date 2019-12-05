Поки рятувальники гасили пожежу в Одесі, хлопець всю ніч безкоштовно готував їм каву

Поки рятувальники в Одесі гасили пожежу, хлопець всю ніч для них безкоштовно готував каву. Про це повідомляє прес-служба МВС України в Facebook.

«Деякі герої не носять плащі. Дякуємо вам за велике серце! Тому що справа не в ціні на чашку кави, справа в турботі про інших», — йдеться в повідомленні.

Під постом зібралося безліч коментарів, в яких люди висловлюють баристе подяку за його безкорисливу участь і людяність. Один з коментаторів повідомив, що безіменним героєм виявився одесит Анатолій Парфьонов.

Також скромному герою присвятив пост у Facebook прес-секретар віце-мера Одеси Микола Покровський.

«Той момент, коли пишаєшся своїми городянами. 6 годину в цій кавомашині, яка стоїть біля місця пожежі, вартість кави для всіх — 0. Причому це принципова позиція бариста і сперечатися марно. Не реклама», — написав Покровський.

Під повідомленням одна з коментаторів підтвердила, що Анатолій від її грошей відмовився.

У групі Facebook «Подслушано Одеса» розповідається про те, що рятувальників вночі постачали бутербродами та чаєм та інші жителі міста.

«Ми теж принесли хлопцям їжу, їм було дуже приємно. Їм працювати всю ніч, холодно і мокро», — передає паблік слова одного з місцевих жителів.

Нагадаємо, в Одесі сталася масштабна пожежа за адресою вулиця Троїцька, 25, де знаходиться ряд фірм та установ, у тому числі інститут морської біології, філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У результаті масштабної пожежі померла одна жінка, ще 26 людей постраждали.