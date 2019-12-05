Російський пранкер Лексус поспілкувався з Зеленським

Олексій Столяров, більш відомий як пранкер Лексус, додзвонився до президента України Володимира Зеленського.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook опублікував 30-секундний уривок розмови.

“Ну раз вже “60 хвилин” додзвонилися Зеленському, то ми подумали: а чим ми гірші? Він чекав цього дзвінка з моменту своєї інавгурації, тому теж був тактовним у спілкуванні. Подробиці пізніше”, – написав пранкер. На початку бесіди Лексус каже, що на проводі Кремль. Судячи з усього, Зеленський впізнав його.

“Ну нарешті ти, рідненький, з російської номера подзвонив… (Далі нерозбірливо ред.) Так а що ви хочете?”, – відповів президент. “Ми хочемо, щоб ви пустили нас у Київ, зняли з нас санкції СБУ”, – сказав пранкер.

“Ну у нас, дивись… Я коли… (Далі нерозбірливо ред.) Слава Україні! Як треба відповідати, коли ми говоримо “Слава Україні!”?”, – на цій фразі президента фрагмент запису обривається.