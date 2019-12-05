У Києві «замінували» станцію метро: що про це відомо

У Києві співробітники правоохоронних органів були змушені провести перевірку інформації про мінування станції метро «Дарниця».

Про це йдеться в повідомленні Київського метрополітену на сторінці в Facebook.

Згідно з інформацією, увечері 5 грудня надійшов анонімний дзвінок про замінування станції.

«Станція „Дарниця“ закрита для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка»,— сказано в повідомленні.

На щастя, дзвінок про мінування виявилося хибним, і вже через кілька десятків хвилин станція відновила свою роботу.





Нагадаємо, що за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об’єктах «Укрзалізниці». Наприклад, 3 грудня надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.