Париж накрили вогненні протести з-за реформи Макрона: є постраждалі і затримані

У четвер, 5 грудня, у Парижі (Франція) відбулися масові протести проти реформи пенсійної системи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє AP. Страйк профспілок знову переросла у заворушення

Відзначається, що близько 1,5 млн людей вийшли в знак протесту проти плану по капітальної реформу пенсійної системи по всій країні.

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

За даними МВС Франції, протестували 800 тисяч жителів, з них – 65 тисяч у самому Парижі. Також мітинги пройшли в Тулузі, Марселі, Ліоні, Бордо та Монпельє.

Невеликі групи активістів у масках розбили вітрини магазинів, підпалили і кинули ракети в кулуарах паризького маршу, який в іншому був мирним. Демонстранти також стріляли петардами в поліцейських в бронежилетах. Поліція застосувала до них сльозогінний газ.

Принаймні 87 демонстрантів були арештовані у французькій столиці до вечора, коли протести вщухли.

Із-за страйку громадський транспорт у Франції практично припинив роботу. Тільки 10% високошвидкісних поїздів продовжили рух. Крім того, через нестачу персоналу була припинена робота однієї з головних визначних пам’яток країни – Ейфелевої вежі.

Інформацію підтвердила в Twitter також кореспондент пропагандистського видання RT Шарлотта Дубенски. Вона запевнила, що отримала пошкодження в результаті попадання осколка шумової гранати.

VIDEO: Clashes in Paris as strikes close the Eiffel Tower, halt high-speed trains and send tens of thousands of people onto the streets in protest over the government’s s plan to overhaul the pension system. Read story: https://t.co/7sILlMUJ84 pic.twitter.com/SIFVi5a4I8

— AP Europe (@AP_Europe) December 5, 2019