На аграрній виставці було презентовано безпілотний трактор (відео)

На аграрній виставці у Ганновері було презентовано безпілотний трактор Magnum ACV, від америкнської компанії Case IH.

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Трактор Magnum ACV оснащений 6-циліндровим двигуном FPT Industrial Cursor 9 потужністю 370 к.с. (макс. 419 к.с.). Максимальний крутний момент становить 1806 Hm. Трансмісія CVXDrive забезпечує швидкість 50 км/год у режимі ECO.

Однак на українських полях його роботу ми зможемо побачити ще не скоро, адже це лише проект 5-ти річної роботи конструкторів. Після виставки він відправиться не в поля, а в музей.